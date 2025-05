Salvati 1.200 animali in Cina: "Io, in missione da 11 anni"

È salito sul palco di Sala Alessi a Palazzo Marino accompagnato dal suo cane Wolf, "il mio eroe. Salvato in Cina 7 anni fa: da allora siamo inseparabili". Davide Acito, trentottenne che ha fondato “Action project animal“ ha ricevuto il premio premio “Il Campione della gente“ realizzato in collaborazione con Coop Lombardia. Ha trionfato, scelto da oltre 50mila persone che hanno partecipato al sondaggio rivolto a clienti e follower di Coop. Tra dieci candidati è stato scelto lui: in 11 anni ha salvato oltre mille cani e 200 gatti dai mattatoi cinesi. In particolare quelli di Yulin, città in cui ogni anno c’è la fiera della carne di cane destinata alla tavola. "I cani – si legge nella motivazione – vengono macellati sul posto nei “wet market“, mercati bagnati dal sangue degli animali, uccisi dopo una detenzione in condizioni terribili".

La voglia di agire è scattata 11 anni fa, "non appena sono venuto a conoscenza di questa situazione terribile e anche dell’esistenza di persone che si davano da fare per contrastarla – racconta Acito –. L’ho scoperto per caso, mentre per lavoro ero su un treno diretto in Svizzera, leggendo un articolo su un quotidiano: in questo servizio si parlava di un’attivista cinese che salva i cani destinati alla macellazione, in particolare quelli di Yulin, in cui ogni anno c’è la fiera della carne. Mi ha ispirato: in quel momento ho pensato che quella sarebbe stata anche la mia missione". Così ha fondato “Action project animal“, un’organizzazione che si avvale dell’impegno di attivisti e volontari per combattere le crudeltà sugli animali. Alla base, la consapevolezza che salvare cani e gatti non faccia la differenza solo per gli animali ma per l’umanità intera, perché aiutando le creature che non possono difendersi si lavora per un mondo migliore. Al suo fianco, sempre, c’è Wolf. "L’ho salvato in Cina", ripete Acito. E questo cagnolino è diventato il simbolo di tutta la sua missione. Il suo fedele compagno, la sua ragione di vita.

Marianna Vazzana