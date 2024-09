Salute mentale, un mese di dibattiti e progetti

Al via da mercoledì la terza edizione di Milano4mentalhealth, l’iniziativa del Comune che ha l’obiettivo di "porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini di accedere a informazioni relative a progetti e attività di prevenzione". Il palinsesto, che andrà avanti per tutto ottobre, prevede già 150 iniziative, tra quelle organizzate dal Comune e quelle promosse dalle realtà del territorio. "Quello della salute mentale – spiega l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè (nella foto) – è un tema strategico su cui stiamo concentrando impegno e attenzione, non solo per ridurre lo stigma che spesso lo accompagna ma anche perché si smetta di considerarla un tema di serie B. Stiamo promuovendo un approccio sempre più trasversale aprendoci ai contributi del mondo dello sport, culturale e del welfare aziendale". Si comincia mercoledì: alle 17.30 la Sala Alessi di Palazzo Marino ospiterà un approfondimento sull’importanza del benessere sul luogo di lavoro.

Durante il talk si discuterà di come creare ambienti di lavoro sani e prevenire condizioni di sofferenza attraverso politiche inclusive e supporto psicologico. Verranno discussi gli impatti positivi sul rendimento, proponendo un confronto tra le strategie e i risultati evidenziati da alcune importanti aziende e rappresentanti del Terzo settore. Alle 18.15, durante il secondo talk, si parlerà del legame tra sport e salute mentale e di quanto sia importante che questi aspetti diventino complementari, anche in vista del percorso di avvicinamento alle Olimpiadi 2026. Alle 18.45, in un incontro aperto alla cittadinanza, verranno infine presentate le azioni sulla salute mentale promosse dal Comune di Milano.