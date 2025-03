Salinas alla Milano Fashion Week: "Lo stilista è il nostro orgoglio"

Lo stilista peruviano Jorge Luis Salinas, conosciuto in patria come "l’orgoglio di Gamarra", ha presentato la sua collezione Autunno-Inverno 2025, intitolata “Il Signore di Sipán”, durante la Milano Fashion Week. Assago oltre ad essere la città dello sport, è anche località fulcro di eventi latinoamericani e ospita molti artisti provenienti dal Sud America. E non poteva che suscitare grande entusiasmo per il debutto del primo designer peruviano sulle prestigiose passerelle italiane. La sua collezione, accolta con entusiasmo, ha attirato l’attenzione di numerosi connazionali, che si sono riuniti per sostenerlo". Tra i presenti spiccavano volti noti come la conduttrice televisiva Magaly Medina, miss Perù Nataly Vertiz, Karin Jara di Karmattv e molti altri vip giunti direttamente dal Perù per supportare il talento emergente. La collezione si distingue per l’uso di tessuti pregiati come la lana d’alpaca lavorata a mano, il cuoio e la seta organza, impreziositi da e ricami elaborati che richiamano i motivi tradizionali peruviani. Salinas ha collaborato con associazioni di tessitori delle Ande per sviluppare una collezione che celebra l’artigianato peruviano.

Ogni capo è realizzato con meticolosa attenzione dalle mani esperte degli artigiani peruviani. Questi artigiani infondono in ogni punto storie di tradizione, cultura e passione, riflettendo l’eredità ricca e lo spirito vibrante del Perù. La partecipazione di Jorge Salinas alla Milano Fashion Week non solo mette in luce il talento dello stilista, ma rappresenta anche un’importante vetrina per l’intero Perù. "Essere presenti alla settimana della moda è fondamentale per noi peruviani, perché possiamo raccontare la nostra storia attraverso la moda", ha commentato Salinas.

Mas.Sag.