Salesiani, si cambia Don Caiani al vertice

Un momento importante per la comunità salesiana sestese si è celebrato l’altro giorno, con il passaggio di testimone al vertice dell’istituto di viale Matteotti. Dopo sei anni di grande impegno, è stato salutato il direttore don Elio Cesari ed è stato dato il benvenuto a don Paolo Caiani (insieme nella foto), che ha preso il suo posto alla guida delle Opere sociali Don Bosco. Un nuovo e prestigioso incarico attende don Elio, che è stato nominato presidente del Centro nazionale opere salesiane. A Sesto lascia un polo di grande innovazione e sviluppo, con laboratori all’avanguardia, un modello di digital school guardato con interesse dal ministero all’Istruzione, decine di accordi tra le aziende leader dei loro settori e questo istituto, il più grande in Europa tra quelli salesiani con 2.750 studenti, 300 collaboratori, il 72,21% di indice di occupazione dei diplomati Itt e il 97% dei diplomati Its. Don Caiani è stato un allievo proprio dei Salesiani e a Sesto è stato catechista per 10 anni. "Sono certo che porterà avanti con la dedizione che gli appartiene le tante sfide che ci attendono", ha commentato don Elio con un abbraccio che ha segnato i due nuovi inizi. "Per la nostra comunità è un momento importante. Abbiamo salutato con riconoscenza don Elio e accolto don Paolo, cui auguriamo un buon cammino", dicono i collaboratori. La.La.