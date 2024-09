Gorgonzola, Sala Argentia riparte dal teatro: corsi su misura per ragazzi e adulti

Corsi per bimbi, adolescenti, ragazzi, adulti, "fare teatro fa bene ad ogni età". È al via il nuovo anno accademico dei corsi di teatro promossi da Sala Argentia, ancora una volta in collaborazione con l’ente di formazione Teatro Oscar DanzaTeatro di Milano. Si parte in ottobre, si finisce in maggio, con orari e giornate diversi per fasce. Le preiscrizioni erano partite prima dell’estate, l’attivazione dei singoli corsi è vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I corsi di teatro nella storica sala cinematografica e teatrale di via Matteotti erano partiti nel 2021. A fianco della proposta annuale un vero piano educativo, con obiettivi e approccio.

"L’intento che si persegue è duplice: da un lato si vuole far scoprire agli allievi la bellezza e la potenzialità espressiva dell’arte teatrale; dall’altro si sfrutta l’arte teatrale stessa come strumento educativo. Laddove educare significa aiutare una persona a sviluppare e manifestare la sua unicità e i suoi talenti il teatro dà un fondamentale contributo: sviluppando la creatività, l’espressività, la capacità di comunicare e condividere idee ed emozioni".

Per i corsisti uno spettacolo di fine anno, "ma ciò che conta è il lavoro operato dall’individuo su se stesso durante le lezioni". Per ogni età un approccio: gioco e improvvisazione per i più piccini, approccio maggiormente complesso per gli adolescenti, esercizi ritmici, vocali, immaginativi e sensoriali e guida al lavoro sul personaggio per gli adulti. Insieme al piano educativo un regolamento e una precisazione dello staff della storica sala parrocchiale. "Le lezioni - precisano gli organizzatori - sono organizzate dalla sala e parte della più ampia proposta pastorale della Comunità Madonna dell’Aiuto. Ma non per questo sono luogo di catechesi o sono rivolti esclusivamente a chi fa parte della comunità pastorale.

Anzi, la precisa volontà è che i corsi siano aperti a chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco, provando un’esperienza sul palco, indipendentemente dalla sua adesione o meno alla fede cattolica". Il partner scelto per l’iniziativa ha esperienza pluriennale nel settore dei corsi teatrali. La metodologia privilegia "il gioco mimico teatrale, il linguaggio extralinguistico, la sperimentazione sensoriale, l’uso di oggetti e costumi parte integrante del metodo". Per ogni informazione: www.argentia. it.