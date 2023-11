Sagra, pass cancellati e multe. Giro di vite a Santa Caterina

Via il pass per i residenti, pronta la maxi isola pedonale in centro, nelle ordinanze tutte le informazioni: ultimi ritocchi al vademecum viabilità alla vigilia della 239esima Fiera di Santa Caterina, che parte venerdì e promette un fine settimana da bagno di folla. La formula scelta per questa edizione avrà uno sviluppo lineare, lungo l’asse centralissimo di via Milano e via Italia. La maxi isola includerà via Milano, piazza Sola Cabiati, via e piazza Italia, via Serbelloni, via Trieste, primo tratto di via Restelli, via Parini e via Buonarroti, infine le vie Cesare Battisti, Montegrappa e vicolo Corridoni, piazza Cagnola e via Cazzaniga. Tutte off limits dalle 5del mattino del 25, con certezza di multe salate ai trasgressori. La novità è la cancellazione del pass residenti, fornito negli anni scorsi negli uffici della Polizia Locale. "Ai residenti ed ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi delle strade indicate – così il comandante della Polizia locale, Antonio Pierni – è consentito, per situazioni di necessità ed improrogabili, il transito a passo d’uomo in modo tale da evitare incidenti, ed esclusivamente allo scopo di raggiungere autorimesse o posti auto privati; sarà consentito transito anche ai fornitori delle attività, compatibilmente con le operazioni di allestimento e svolgimento della manifestazione".

I residenti potranno circolare con i documenti di guida che attestano la loro residenza. "Auspichiamo - il monito - la collaborazione della cittadinanza come dimostrato in altre occasioni". La delicata questione delle multe per divieto di sosta, in giornate in cui i visitatori arriveranno a centinaia, era già stata liquidata dal comandante Pierni nel corso della presentazione. Anche a margine delle molte polemiche per le contravvenzioni staccate, in settembre, alla Sagra del Gorgonzola. "Se sanzione è – ha ripetuto il comandante – è perchè il posteggio dell’auto è palesemente in contravvenzione alle regole e crea difficoltà o pericolo". Intanto si prepara alla grande apertura: fra giovedì e venerdì i primi appuntamenti, clou sabato e domenica. M.A.