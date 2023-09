Sagra de la Paciarèla nel clou. Torte pronte e Palio in vista

Torte pronte e il Palio che scalda i motori: la Sagra de la Paciarèla gessatese si avvia al gran finale di domani. Il prequel, anche quest’anno, è stato in dolcezza: si è tenuto nei giorni scorsi infatti l’ormai tradizionale laboratorio per la preparazione del dolce della festa, protagonista di un concorso e icona della manifestazione. In cattedra Simona Bordogna, dell’antico e omonimo panificio, al lavoro donne e ragazze "neofite" della paciarèla, la torta di pane, latte e cacao in questi giorni in preparazione in tutte le case. La premiazione del dolce migliore è già fissata per domani, nel pomeriggio, a Villa Daccò. “Migliore” nel rigoroso rispetto del disciplinare: cacao, pane raffermo e pan d’anice, latte, "e possibili varianti - così Bordogna - : anche la ricetta, negli anni, ha subìto una evoluzione". A salutare le “allieve” la segretaria Pro Loco Lucia Marcuccio, "anche quest’anno c’è una bella partecipazione".

Dalla torta alla sagra di domani, organizzata da Comune e associazioni, come sempre all’insegna della tradizione. Si comincia intorno alle 9, con l’apertura di stand e mostre. Dalle 15 la festa storica: sfilata a cura del comitato storico e con la partecipazione degli sbandieratori della Torre dei Germani; a seguire l’amatissimo Palio del Pane, che vedrà sfidarsi i rioni del paese; poi un’esibizione di Falconieri, la premiazione del concorso e, a chiudere, un concerto della "Italiana Band" a Villa Daccò.