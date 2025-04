Sacra Famiglia di Cesano. La primavera regala un “Mirtilleto“ speciale: "Il bello cura e conforta"

Dopo mesi di intenso lavoro, c’è la data di inaugurazione del Mirtilleto di Fondazione Sacra Famiglia. Sarà presentato l’11 maggio il progetto agricolo che si sviluppa all’interno dei 22 ettari della sede di Cesano. "Un ambiente inclusivo e accogliente, luogo di incontro tra le diverse persone che vivono Fondazione Sacra Famiglia – spiegano gli ideatori –. La scelta è ricaduta su un progetto agricolo, anche in considerazione dei numerosi studi che dimostrano gli effetti benefici dell’agricoltura e del lavoro a contatto con la natura, in particolare per le persone con disabilità". Grazie alla collaborazione dell’azienda agricola La Clementina di Abbiategrasso e a un finanziamento della Fondazione Invernizzi, nell’autunno del 2024, all’interno alla sede di Cesano, si sono svolti i primi lavori di preparazione del terreno che oggi ospita il Mirtilleto.

"Nel 2025 – proseguono da Fondazione –, i lavori sono continuati e in questa area verde riqualificata e bonificata sono già presenti circa 800 piantine di mirtilli, messe a dimora e accudite da personale esperto de La Clementina con il prezioso contributo delle persone che vivono e frequentano Sacra Famiglia. Il Mirtilleto è un laboratorio a cielo aperto, dove Fondazione porta avanti, come avviene dal 1896, il proprio metodo educativo personalizzato che valorizza le capacità individuali, adattando le attività alle abilità specifiche di ciascuno".

Tutto è studiato per essere inclusivo: "Il campo, gli spazi verdi e la serra sono stati pensati per permettere a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni e abilità, di dare il loro contributo – specificano da Fondazione –. I filari sono posizionati a una distanza tale da permettere il passaggio delle carrozzine e una specifica area del campo è dedicata alle persone con disturbi del comportamento, dove l’obiettivo è favorire il contatto con la natura e le piante". "In Sacra Famiglia – concludono – crediamo che la bellezza abbia un grande valore. Il bello cura, educa, accompagna, conforta, soprattutto chi ha difficoltà. Per questo Fondazione lavora affinché il Mirtilleto sia ispirato a una bellezza reale, che si può costruire insieme e toccare con mano, con ospiti, familiari, volontari, dipendenti, amici e cittadini che possono dare ciascuno il proprio contributo".