Cronaca di un sabato sera a Milano: 12 aggressioni, 15 incidenti stradali e 18 intossicazioni etiliche

Ogni sabato sera, per gli operatori sanitari di Milano, è un incubo. Per chi lavora in ospedale o sulle ambulanze è il turno peggiore della settimana. Dalle 21 di sabato alle 6 di mattina di domenica, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza – l’ente che coordina tutti i soccorsi – ha dovuto gestire più 80 interventi nella sola città metropolitana: di solito sono una trentina.

Il bilancio comprende 12 aggressioni, 15 incidenti stradali e 18 intossicazioni etiliche. Fortunatamente non ci sono stati decessi, ma in alcuni interventi per incidenti si è reso necessario un trasporto d’urgenza in ospedale e in diversi pronto soccorso milanesi si è registrato un picco di accessi.

Incidenti e alcolici

Tra gli incidenti più gravi c’è la caduta di un motociclista di 19 anni in via Bacchelli Riccardo, avvenuta intorno alle 2.30 di notte. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco e il ragazzo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Un’ora prima, tre uomini di 27, 31, e 38 anni sono rimasti coinvolti in un altro incidente in viale Suzzani Giovanni: due di loro sono stati portati in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Sono 18 invece gli interventi dovuti all’abuso eccessivo di alcolici, di cui una larga maggioranza ha richiesto un trasporto e un ricovero al pronto soccorso. Quasi tutti hanno riguardato giovani o giovanissimi dai 18 ai 25 anni.