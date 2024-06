Milano, il bilancio del sabato sera tra alcol e risse: 14 aggressioni e 12 incidenti stradali

I numeri raccontano una storia nota: 16 intossicazioni etiliche, 14 aggressioni, 12 incidenti stradali, 2 risse. È questo il bilancio di un sabato sera nella città metropolitana di Milano, che ha richiesto decine di interventi da parte dei mezzi di soccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non ci sono stati decessi, ma in diversi casi si è reso necessario un trasporto d’urgenza in ospedale e in alcuni pronto soccorso milanesi si è registrato un picco di accessi.

La maggior parte delle vittime di aggressioni e delle persone trasportate in pronto soccorso per abuso di alcolici ha dai 18 ai 25 anni. L’incidente più grave della serata, avvenuto in piazza della Repubblica intorno alle 3.10 di notte, ha coinvolto quattro ragazzi: una ventenne e tre giovani di 23, 31 e 33 anni. Alcuni di loro sono stati portati all’ospedale Policlinico in codice giallo. Anche ad Abbiategrasso, due coetanei di 22 anni si sono ribaltati in auto e sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Magenta.

A Cassano D’Adda una rissa in via Ponti Isola ha coinvolte dieci persone e un uomo di 48 anni è stato medicato dall’ambulanza accorsa sul posto. A Paderno Dugnano, invece, in una rissa in piazza Uboldi un uomo di 65 anni è rimasto ferito e portato all’ospedale locale.