"Sabato a Milano: Gratuita Giornata di Attività su Sana Alimentazione per la Ricerca AIRC"

Questo sabato, dalle 10 alle 19, la piazza di Citylife si animerà per un’intera giornata di attività gratuite per il pubblico sul tema della sana alimentazione con i ricercatori AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). I volontari della Fondazione accoglieranno invece il pubblico e offriranno materiali informativi e gadget invitando a moltiplicare la forza della ricerca sul cancro firmando per il 5 per mille alla ricerca scientifica per Fondazione AIRC. Per il 2023 la Fondazione ha messo a disposizione della ricerca sul cancro oltre 137 milioni di euro, un investimento importante in cui il 5 per mille gioca un ruolo fondamentale: sono stati oltre 80 i milioni di euro raccolti con questa soluzione e destinati a circa 500 progetti individuali, a diversi grant e a 21 programmi speciali: 8 dedicati allo studio della malattia metastatica (20 milioni di euro) e 13 a progetti che promuovono lo sviluppo di reti sovranazionali (2 milioni). L’emergenza cancro non si ferma. Sono 390.700 i nuovi casi di tumore stimati per il 2022 in Italia, con un incremento di 14.100 casi rispetto al 2020. Il lavoro di scienziati e medici ha bisogno di tempo e risorse. Per questo il ruolo di AIRC nella ricerca indipendente è cruciale.