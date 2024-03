"S12, a quando il potenziamento promesso?"

A quando il potenziamento della linea ferroviaria S12? "Regione Lombardia è in ritardo rispetto al cronoprogramma annunciato". Una mozione consiliare della lista Progetto Melegnano riaccende i riflettori sulla linea Melegnano-Milano Bovisa, della quale circolano oggi 8 corse giornaliere, 4 di andata e 4 di ritorno. Ne era stato annunciato un potenziamento a gennaio 2024, ma al momento le corse in partenza da Melegnano – e dirette a Bovisa – sono ancora solo 4, così come sono 4 quelle che effettuano il percorso opposto, da Milano-Bovisa a Melegnano. Regione ha confermato la volontà d’incrementare il servizio, ma le tempistiche non sono note. "Già nel febbraio 2019 l’allora assessora ai trasporti Claudia Maria Terzi aveva affermato che la piena attuazione della S12 era fra le priorità e annunciato, entro il 2022, l’entrata in funzione di nuovi treni funzionali a un potenziamento del servizio", ricordano i rappresentanti di Progetto Melegnano, l’ex sindaco di Melegnano Rodolfo Bertoli e l’ex vicesindaco Ambrogio Corti. La pandemia da Covid ha poi rimescolato le carte: le corse della S12 sono state sospese nel 2020 e rientrate in funzione solo nell’agosto 2023. Proprio lo scorso agosto "il nuovo assessore regionale Franco Lucente annunciava il ripristino della S12, col raddoppio del numero di corse giornaliere da gennaio 2024 – proseguono Bertoli e Corti –. A oggi la S12 ha sole 4 corse, mentre continuano a essere numerosi i disservizi, i ritardi e le cancellazioni".

I pendolari confermano che un potenziamento della S12 sarebbe prezioso per alleggerire i vagoni della S1 Lodi-Saronno, che negli orari di punta viaggiano stracarichi. "Noi viaggiatori continuiamo a dover fare i conti con ritardi e soppressioni. Stamattina sono state cancellate la S12 in partenza da Bovisa alle 6.21 e quella in partenza da Melegnano alle 7.53, mentre la S1 delle 7.23 ha accumulato un ritardo di 23 minuti": così Giusy Messina, tra i referenti del locale Comitato pendolari, snocciola il bollettino di una mattinata di disagi. Alessandra Zanardi