Rubato furgone con i regali. Trovato dai ghisa

Una storia a lieto fine che comincia con un furgone rubato, pieno di regali di Natale, e finisce con l’arresto del presunto ladro e il recupero di tutti i doni rubati. “Eroi“ gli agenti della polizia locale. La scena inizia alle 10.30 di mercoledì vicino piazza Miani, in Barona. Alcuni ghisa che stanno controllando la zona vengono avvicinati da un uomo, il conducente di un furgone Amazon, disperato: "Mi hanno appena rubato il mezzo", denuncia. Gli agenti a quel punto fanno salire sulla loro auto il fattorino, che riesce a localizzare il suo cellulare rimasto a bordo del veicolo (e quindi anche il mezzo). Seguono la geolocalizzazione e arrivano in via Chiesa Rossa 267: c’è il furgone, con a bordo l’uomo che verosimilmente lo aveva sottratto. Dei pacchi, però, nessuna traccia. Intanto per il presunto ladro, italiano di 53 anni, residente nel campo nomadi poco distante, scatta l’arresto per furto con destrezza su beni esposti alla pubblica fede (oggi l’udienza di convalida). Gli agenti di polizia locale non si fermano: entrano nel campo nomadi e trovano tutti i doni rubati. "Complimenti ai colleghi, per l’operato che conferma ancora una volta la professionalità della polizia locale", commenta Orfeo Mastantuono, segretario provinciale Csa. M.V.