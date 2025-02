Rubati farmaci speciali. Allarme a San Donato

Un furto si è verificato nei giorni scorsi nel centro socio-sanitario di via Sergnano, al cui interno si trovano anche il Centro psico-sociale e il Punto d’intervento per le dipendenze. Nel bottino dei ladri sono finiti alcuni flaconi di un farmaco usato per il trattamento dell’alcolismo, ma che può prestarsi ad essere usato anche come droga dello stupro. Un episodio che desta dunque un certo allarme, e sul quale sono in corso le indagini.

I soliti ignoti si sono introdotti nell’edificio dopo aver forzato una delle porte laterali. Il fatto è avvenuto tra domenica e lunedì scorso. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini e risalire così ai colpevoli. La dinamica e l’oggetto del raid fanno pensare a un furto su commissione, o comunque a persone che sapevano come muoversi all’interno dell’edificio. Qualche risposta potrà forse arrivare dalle immagini delle telecamere di zona e da eventuali testimonianze. Le verifiche procedono in tutte le direzioni.

A.Z.