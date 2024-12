Rubati documenti e divise. Salta la partita di Serie A

Brutta avventura ieri mattina per la squadra del Bitonto C5 femminile, in trasferta a San Donato dove avrebbe dovuto disputare un incontro di calcio contro la “Kick off“: il pulmino sul quale viaggiavano è stato svaligiato durante la sosta a un hotel ristorante di Peschiera Borromeo. "Ci hanno rubato tutto, non abbiamo potuto disputare la partita. Si sente sempre e solo parlare della delinquenza e dei furti nel nostro Sud: non possiamo subire questi stereotipi. Spero che qualcuno si metta una mano sulla coscienza. Presenteremo ricorso per farla ripetere", ha raccontato il presidente del Bitonto C5 femminile, Silvano Intini.

La squadra pugliese, già campionessa d’Italia di calcio a 5 femminile, era in Lombardia per disputare al PalaMattei la gara della nona giornata di campionato di Serie A contro i padroni di casa della Kick off, squadra attualmente prima in classifica. Quando sono arrivati al palazzetto la brutta sorpresa; si sono resi conto che il portellone del pulmino era stato forzato ed erano sparite 10 delle 12 borse. "Siamo arrivati in albergo e siamo andati al ristorante – racconta il responsabile della comunicazione al seguito della squadra, Francesco Cambione –. Pioveva a dirotto e abbiamo fatto entrare le ragazze. Poi dopo pranzo siamo ripartiti per il centro sportivo dove avremmo dovuto disputare la partita e quando siamo arrivati ci siamo resi conto che avevano forzato il portellone. Negli zaini, oltre all’abbigliamento sportivo delle calciatrici, c’erano anche i documenti e le distinte per l’arbitro. Un vero disastro: abbiano sporto denuncia ai carabinieri, anche perchè solo in questo modo potremo ripartire, dal momento che alcuni dei nostri sono rimasti senza documenti". Una volta terminate le procedure burocratiche al Palamattei, la squadra accompagnata dai dirigenti è tornata all’hotel ristorante e da qui è partita alla volta dell’aeroporto di Malpensa dove con un volo diretto a Bari ha fatto ritorno a casa a Bitonto, dove è arrivata ieri a tarda notte. "Ringrazio la Kick off C5 di San Donato per la solidarietà – ha aggiunto Cambione –. Ci hanno offerto le loro divise per giocare, ma mancavano le scarpe giuste per tutte le atlete".