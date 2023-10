Rubati 500 metri di cavi in centro. Una decina di vie restano al buio

Oltre 500 metri di linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica sono stati rubati da un pozzetto in via Generale Dalla Chiesa. Un furto che ha causato un’interruzione del servizio nelle vie Cardinal Riboldi, Copernico, Quadrifoglio, Verga, Benedetto Croce, Ponchielli, Concordia, Gorizia, oltre alla stessa via Dalla Chiesa. "La società incaricata del servizio si è attivata subito per recuperare dai suoi fornitori il materiale necessario per ripristinare le linee - fanno sapere dal municipio -. Ma la quantità e soprattutto la tipologia dei cavi mancanti sono tali che al momento non è garantito l’immediato reperimento". La linea sarà ripristinata compatibilmente con l’approvvigionamento dei materiali e le favorevoli condizioni atmosferiche per eseguire le lavorazioni in sicurezza.La.La.