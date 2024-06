Rubano una borsa in un lounge bar. Inseguiti da due studenti e bloccati

Il blitz in un locale. Il coraggio di due giovani universitari che non si voltano dall’altra parte e inseguono i fuggitivi. L’intervento dei carabinieri e le manette. La sequenza è andata in scena la notte scorsa tra Porta Romana e la Bocconi e si è conclusa con l’arresto di un ventinovenne libico e di un trentanovenne algerino, pregiudicati, irregolari e senza fissa dimora in città. La ricostruzione del raid ci riporta all’1.30 di ieri in un lounge bar di viale Sabotino: i due entrano nel locale e riescono in qualche modo a impossessarsi della borsa di una cliente trentanovenne. Del colpo si accorgono due ragazzi, che rincorrono i nordafricani e comunicano la loro posizione in tempo reale alla centrale operativa di via Moscova.

I ladri capiscono di essere seguiti, si fermano e minacciano gli studenti con i cocci di bottiglia. I giovani non reagiscono, ma ormai l’allarme è stato inoltrato ai militari del pronto intervento che stanno pattugliando quel quadrante di metropoli. Il trentanovenne viene intercettato e bloccato all’interno del parco Ravizza. Il ventinovenne viene fermato non senza fatica a poche decine di metri di distanza, in via Bocconi, a due passi dall’ingresso della sede dell’omonimo ateneo: cerca di divincolarsi sferrando testate, ma è lui stesso a procurarsi lievi escoriazioni alla fronte nella colluttazione con gli investigatori dell’Arma. Non è finita. I ladri vengono perquisiti: addosso hanno un cellulare, alcune carte di credito e una patente di guida non di loro proprietà. Dagli accertamenti investigativi emerge che poco prima avevano utilizzato una card, rubata poco prima da un’auto parcheggiata in via Calatafimi, per acquistare alcolici in un minimarket.

Nicola Palma