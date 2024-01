Rubano la lavagna luminosa all’asilo: beccati

Rubano la lavagna luminosa all’asilo - 4mila euro il valore del maxi-schermo multimediale di ultima generazione sottratto ai piccoli - ma vengono pizzicati dai carabinieri in poche ore. L’altroieri notte, il colpo alla Rodari in piazza Italia, a Trezzo: i due ladri non si sono accontentati di arraffare il gioiellino tecnologico, hanno anche bivaccato nelle aule. All’arrivo delle insegnanti l’amara scoperta e la rabbia per il bottino e la violazione dei luoghi frequentati dai bambini: una porta sfondata, usata per aprirsi il varco e l’intero edificio messo a soqquadro, sporcizia dovunque.

Comune e scuola hanno sporto subito denuncia, è scattata l’indagine. Determinanti per risolvere il caso, le immagini in arrivo dalle telecamere che avevano catturato le sembianze degli autori del raid, entrambi trezzesi, disoccupati, di 31 e 33 anni, ora dovranno rispondere di furto aggravato. La lavagna recuperata, era nel sottoscala di casa loro ed è tornata al suo posto in classe. Un secondo schermo interattivo era stato smontato per essere portato via, ma i due alla fine avevano desistito, abbandonandolo a terra. Bar.Cal.