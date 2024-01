Ruba una borsa dentro la Fiera. Arrestato subito

Furto con destrezza di una borsa di lusso all’interno dei padiglioni della fiera di Rho dov’era in corso la manifestazione Milano home. La vittima, una 59enne, si è subito accorta e ha dato l’allarme, segnalando il ladro in fuga. L’uomo, un 62enne peruviano, è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza e poi arrestato in flagranza dai carabinieri della sezione radiomobile di Rho per furto con destrezza. La borsa, che conteneva un portafogli e un paio di occhiali griffati, per un valore di 2.500 euro, è stata restituita alla proprietaria. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Rho in attesa del rito direttissimo che si è svolto al tribunale di Milano. Il giudice ha disposto per il ladro l’obbligo di firma.