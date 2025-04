Ruba in un appartamento. Ladro preso e arrestato

È stato colto sul fatto mentre rubava in un appartamento a Pioltello. Nei guai un cubano di 54 anni, pizzicato in flagrante dai carabinieri.

Insieme ad alcuni complici, sfuggiti alla cattura, l’uomo, incensurato, aveva spaccato una finestra per entrare nell’abitazione di un 24enne in via Monteverdi.

La banda aveva arraffato borse, portafogli e vari oggetti di valore, ma non aveva fatto i conti con le telecamere interne installate dal proprietario, che a distanza si è accorto del furto in corso e ha chiamato il 112, rincasando subito per bloccare i malviventi.

Le pattuglie sono riuscite a fermare il 54enne e a recuperare il bottino, valore, circa 10mila euro. Per l’autore si sono aperte le porte del carcere.

Bar.Cal.