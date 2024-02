Ruba il computer a una ricercatrice. Fermato e arrestato dai carabinieri

Ha rubato il computer portatile di una ricercatrice che partecipava a un convegno all’Università degli Studi di Milano e poi è scappato. La sua fuga è però durata solo pochi chilometri perché le forze dell’ordine lo hanno trovato prima che prendesse la metropolitana. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un 25enne egiziano, già noto per diversi precedenti specifici, con le accuse di furto e di resistenza. Il ladro è stato rintracciato vicino alla fermata del Rondò grazie alla geolocalizzazione del pc: la proprietaria ne aveva rintracciato la posizione e aveva chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati in piazza IV Novembre il malvivente ha cercato di darsi alla fuga. È nata anche una breve colluttazione. I militari sono riusciti a bloccarlo. Dopo la convalida dell’arresto, l’egiziano è stato portato in Questura per le procedure di espulsione. Il computer è stato restituito alla ricercatrice.La.La.