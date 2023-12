Ruba il bagaglio a una donna: preso

Stava aspettando il treno, quando le è stato rubato il bagaglio. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un ventunenne di origine egiziana, che ora dovrà rispondere all’accusa di furto aggravato. L’episodio è accaduto in piazza Primo Maggio, dove i militari hanno notato quasi tutta la scena. Davanti ai loro occhi, infatti, il giovane ha tentato di scappare con in mano il borsone, mentre veniva inseguito da un altro uomo, accorso ad aiutare la vittima del furto. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il fuggitivo e accertando che poco prima il 21enne aveva rubato la valigia a una donna, mentre si trovava nella sala d’attesa della stazione ferroviaria. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria mentre il malvivente è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma per essere poi sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La.La.