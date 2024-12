Rsa Gallazzi a Sercop: respinto il ricorso dell’opposizione

Proposto “fuori tempo massimo” e senza i presupposti che consentono ai consiglieri comunali di impugnare gli atti assunti dal consiglio comunale. Per queste ragioni il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso fatto dai consiglieri d’opposizione Roberta Tellini, Massimo Cormanni e Andrea Miragoli contro l’affidamento a Sercop della gestione della casa di Riposo Gallazzi Vismara. "La decisione del Tar conferma la legittimità del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Dopo mesi di accuse, illazioni, fango, raccolte di firme, lettera al prefetto, lettera all’autorità garante della concorrenza, finalmente viene riportata la vicenda su un ambito squisitamente politico. Nessuno dei soggetti interpellati ha mai dato spiraglio alle ragioni delle opposizioni, da ultimo il Tar che li ha bocciati su tutta la linea. Qualcuno si sentirà in dovere di dare spiegazioni agli aresini per il tempo che abbiamo perso, per i soldi inutilmente spesi e per le inutili polemiche?" I consiglieri comunali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Arese in azione, da sempre contrari alla decisione della giunta comunale di centrosinistra di affidare la gestione della Rsa Gallazzi Vismara a Sercop, Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, si erano rivolti anche al Tar. Ora devono decidere se continuare la loro battaglia "valuteremo se appellarci al Consiglio di Stato. Si tratta di una sentenza che non entra nel merito della decisione del comune che per noi resta illegittima e gravemente inopportuna e sbagliata". Diversa la visione del Comune secondo il quale, "in questi primi mesi di gestione Sercop sono numerosi i cambiamenti approntati con positivi riscontri da parte della cittadinanza. Siamo solo all’inizio ma con questa sentenza mi sento di dire che possiamo continuare con orgoglio questo percorso per rafforzare il welfare cittadino e le politiche per gli anziani". Ro.Ramp.