"Rsa Aperta": assistenza gratis ai pazienti fragili

La Fondazione Pontirolo Onlus intercomunale, residenza per anziani con sede ad Assago, ha avviato il servizio di "Rsa Aperta", offrendo gratuitamente l’assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti over 75 e persone con demenza over 65. La misura è finanziata da Regione Lombardia (e gratuita per il cittadino) e comprende interventi di natura prioritariamente socio-sanitaria (fisioterapia, supporto psicologico, consulenza infermieristica, stimolazione cognitiva, interventi educativi e interventi assistenziali) finalizzati a supportare la permanenza al domicilio della persona anziana non autosufficiente o con demenza. "Con il direttore generale della Fondazione Serena Lena Cota e il CdA della Fondazione Pontirolo - dichiara il presidente Alessandro Quarta - abbiamo rafforzato la mission dell’ente nel promuovere la cura e l’assistenza della persona anziana. L’Rsa Aperta è il primo passo verso l’implementazione di nuove misure di presa in carico di pazienti in condizione di fragilità, intese non solo come somma di prestazioni, ma di promozione di cultura della domiciliarità". Per richiedere il servizio: 02 84944823. Fr.Gr.