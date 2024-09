Rozzano, la lite dentro il ristorante e poi gli spari per strada: arrestato stalker 21enne

Rozzano (Milano) – Cosparge di benzina l’auto della ex, poi la raggiunge sul luogo di lavoro, un ristorante, la minaccia e scappa sparando alcuni colpi di pistola in aria. È stato preso lo stalker rozzanese di 21 anni che non accettava il rifiuto della coetanea, una ragazza che a Rozzano veniva per lavorare in una pizzeria. Una storia di terrore finita con la denuncia del 21enne, messo in fuga anche grazie all’intervento dei clienti presenti nel locale e per cui la Procura ha attivato il codice rosso. Il giovane è stato rintracciato grazie alle indagini rapide dei carabinieri della tenenza rozzanese e della compagnia di Corsico.

Il blitz con la sparatoria intimidatoria è avvenuto giovedì sera in via Berlinguer poco dopo le 21,30. La storia fra i due era terminata circa un mese fa, pare proprio per l’atteggiamento possessivo dell’ex, fra l’altro già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Aveva iniziato a perseguitare la ragazza. La sera prima degli spari aveva cosparso con della benzina l’auto con l’intento di spaventarla e spingerla a tornare con lui, senza appiccare il fuoco. Così, il giorno successivo, giovedì, ha deciso di alzare il tiro: si è presentato nella pizzeria dove la ragazza lavora, sapendo che l’avrebbe trovata.

È entrato sicuro nel ristorante e le ha chiesto di parlare. Lei, spaventata, si è opposta e il 21enne ha iniziato a urlare e minacciarla. A quel punto, alcuni clienti presenti sono intervenuti per proteggere la ragazza, mettendo in fuga l’ex che, una volta all’esterno della pizzeria, ha estratto una pistola ed ha esploso tre colpi in aria. Poi è salito sullo scooter, guidato da un amico, ed è fuggito. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i militari della tenenza rozzanese e del radiomobile di Corsico che hanno rintracciato e fermato lo stalker.

Su richiesta della Procura di Milano è stato attivato il codice rosso. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti gli amici e i parenti della vittima, come previsto dalla procedura. Gli inquirenti stanno ora continuando gli accertamenti con la ricerca di riscontri sugli eventuali precedenti: dai pedinamenti fino all’auto cosparsa di benzina, ma non incendiata. Dopo le prime indagini lampo, è stato disposto su iniziativa del pm il provvedimento di fermo, eseguito sabato dai carabinieri che hanno portato il 21enne nel carcere di San Vittore.