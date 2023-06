Rozzano, sostanza urticante nell’aria: paura e malori in una scuola di danza

Rozzano (Milano) – Attimi di paura in una scuola di danza di Rozzano, evacuata per la sospetta presenza di particelle urticanti nell’aria. L’allerta è scattata intorno alle 13, dopo che alcune delle 25 persone presenti in quel momento nei locali di via Piemonte hanno iniziato ad accusare lievi malori, come bruciori alla gola e problemi respiratori.

Per precauzione, tutti i presenti sono stati fatti uscire, mentre sul posto sono arrivati, per le verifiche del caso, i vigili del fuoco. Intervenuti con tre mezzi da Milano, i pompieri hanno subito iniziato ad ispezionare i locali della scuola. A coadiuvare l’intervento i carabinieri della compagnia di Corsico, competenti per territorio. A supporto anche un’ambulanza del soccorso sanitario.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato particolari conseguenze: una donna di 53 anni, valutata sul posto dai paramedici, ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre una di 49 anni è stata accompagnata in codice giallo all’Humanitas più per lo spavento che per le conseguenze sull’apparato respiratorio.

In un primo momento il sospetto era che qualcuno avesse spruzzato nei locali della scuola dello spray al peperoncino; in realtà, a provocare i bruciori alla gola sarebbe stato un climatizzatore che non era stato pulito adeguatamente e avrebbe perciò diffuso della polvere negli ambienti, una volta messo in funzione.

Gli approfondimenti proseguono, anche se i contorni dell’episodio sembrano già piuttosto chiari. La notizia dell’accaduto si è diffusa rapidamente, tanto più che molti passanti e residenti hanno assistito all’arrivo di soccorritori e forze dell’ordine in via Piemonte, nella frazione di Cassino Scanasio.