Rozzano, scaricano rifiuti ingombranti. Ecovandali incastrati dalle telecamere

Scaricano rifiuti ingombranti in strada: incastrati dalle telecamere. Ieri due italiani sono stati denunciati dalla polizia locale per aver abbandonato rifiuti ingombranti all’esterno di un’isola ecologica del quartiere Aler. Gli agenti sono riusciti a risalire rapidamente agli autori grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Dalle immagini registrate si vedono infatti in modo chiaro i due soggetti mentre scaricano da un furgone mobili ed elettrodomestici. Gli agenti sono riusciti a risalire agli autori grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Dalle immagini registrate si vedono infatti in modo chiaro i due soggetti mentre scaricano da un furgone mobili ed elettrodomestici. "L’amministrazione comunale ha condannato con fermezza l’atto di inciviltà, ribadendo il suo impegno costante nel mantenere la città pulita e decorosa - spiegano dal Comune - L’abbandono dei rifiuti è una grave violazione del decoro urbano, una minaccia per l’ambiente e per la salute pubblica, oltre a rappresentare un costo per l’intera collettività. Chi getta i rifiuti in strada manca di rispetto a tutti i cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata. Ricordiamo che è sempre attivo il servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Basta chiamare il numero del Comune 0282261 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 per prenotare il ritiro direttamente sotto casa".

Mas.Sag.