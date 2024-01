Rozzano, morta la donna di 75 anni travolta nel parcheggio dell'Eurospin

Rozzano, 22 gennaio 2024 – Non ce l'ha fatta la donna di 75 anni travolta da un'auto nel parcheggio del discount Eurospin di via Manzoni a Rozzano. Il dramma si è verificato questa mattina poco dopo le 12.40. Immediatamente i presenti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza della croce Amica di Basiglio e l'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

La vittima è stata investita da un'auto in manovra, una Hyundai i30 condotta da una donna. Per cause ancora in fase di accertamento mentre percorreva il parcheggio del discount ha svoltato investendo la 75enne che è finita sotto l'autoveicolo. Ai soccorritori giunti sul posto sono apparse da subito molto gravi le condizioni della vittima. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarla da sotto il veicolo e poi medici e paramedici hanno iniziato le manovre per rianimarla sul posto.

Trasportata a sirene spiegate al pronto soccorso del vicino ospedale Humanitas la 75enne è deceduta poco dopo l'arrivo. Polizia Locale e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La conducente dell'auto che ha investito l'anziana è sotto choc: dopo aver svoltato nel parcheggio per dirigersi verso l'ingresso principale potrebbe essere stata abbagliata dal sole e non aver visto la vittima che è stata presa in pieno.