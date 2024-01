Rozzano, anziana investita nel parcheggio del supermercato: è grave

Rozzano (Milano) – Grave incidente stradale in un parcheggio di un supermercato dove un'anziana donna di 80 anni è stata investita da un'auto.

È accaduto in via Manzoni a Rozzano poco dopo le 12.40, nel parcheggio dell'Eurospin. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza della croce Amica di Basiglio e l'elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

I vigili del fuoco al lavoro dopo l'incidente

La donna sarebbe stata investita da un'auto in manovra per cause ancora in fase di accertamento. L’anziana, estratta da sotto l'auto grazie all'intervento anche di vigili del fuoco, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Le condizioni secondo i sanitari intervenuti sul posto sono di estrema gravità.