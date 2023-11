Rozzano, al volante di un'auto rubata e senza patente: denunciato

Rozzano, 6 novembre 2023 - Nel corso di un controllo straordinario del territorio che ha visto impiegati circa venti militari della Compagnia di Corsico i Carabinieri della Tenenza di Rozzano, hanno deferito in stato di libertà un 49enne italiano per il reato di ricettazione nonché per guida senza patente. L’uomo durante il controllo è stato trovato alla guida di un’auto rubata nonché privo della patente.

Durante le attività di controllo sono stati segnalati alla Prefettura due giovani marocchini trovati in possesso di circa 5 grammi di hashish e marijuana. Complessivamente sono state eseguite 3 perquisizioni personali, controllate quasi 70 persone e più di 30 autoveicoli.