Rozzano e le elezioni comunali. Il centrosinistra scopre le carte: candidato sindaco è Leo Missi

Il centrosinistra ha il suo candidato sindaco: è Leo Missi, il primo nome a emergere in vista delle prossime elezioni amministrative a Rozzano. In continuità con il progetto del centrosinistra rozzanese, avviato lo scorso anno e oggi arricchito dall’ingresso del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato la candidatura di Leo Missi alla carica di sindaco di Rozzano per le amministrative del 2025. "Una candidatura all’insegna del rinnovamento, che raccoglie attorno a sé una squadra coesa e capace di unire esperienze e competenze diverse - spiegano in un comunicato i leader delle tre forze politiche -. La coalizione di centrosinistra, forte di un progetto condiviso e di una visione comune, ha scelto Leo Missi come interprete e garante di un patto con la città, per fare di più e meglio a favore di tutti i cittadini, senza esclusioni".

Leo Missi, 37 anni, è un manager con ampia esperienza internazionale in una multinazionale leader nel settore energetico. Nato e cresciuto a Rozzano, ha sempre mantenuto un forte legame con la città, dove ha svolto parte del suo percorso di studi, coltivato interessi e relazioni e formato la sua famiglia. Da sempre interessato alla politica, con un’attenzione particolare alle dinamiche locali, ha intrapreso il suo impegno nel centrosinistra già da diversi anni, sviluppando una visione attenta alle esigenze del territorio. "Nel 2024, determinato a lavorare nell’interesse dei cittadini, ha consolidato il suo percorso politico candidandosi con il Partito Democratico come consigliere comunale, a sostegno della coalizione guidata da Giuseppe Foglia. Con il chiaro obiettivo di riprendere a governare la città e costruire quel cambiamento in meglio di cui Rozzano ha bisogno, la coalizione, sempre aperta a nuovi contributi e adesioni, proseguirà il dialogo con altri soggetti politici e con i cittadini per rafforzare con determinazione un’alternativa credibile e vincente", spiegano ancora i portavoce di Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Ora si attende di conoscere il nome del candidato sindaco del centrodestra, dopo la scomparsa di Gianni Ferretti, avvenuta pochi mesi dopo l’elezione per il suo secondo mandato. Resta inoltre da capire se emergeranno altri candidati in vista delle elezioni.