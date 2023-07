ROZZANO, Cinque Stelle contrari all'ipotesi di stadio, chiedono referendum ai cittadini

“Cinque stelle” contrari all’ipotesi stadio a Rozzano. "Il tema dello stadio a Rozzano anima il dibattito cittadino da ormai 20 anni, concretizzandosi sempre e solo in proclami elettorali. Come Movimento 5 Stelle Rozzano teniamo a ribadire quanto questo progetto comporti importanti ricadute negative sulla nostra città". A parlare è Andrea Bonazzi (nella foto), capogruppo in consiglio comunale dei pentastellati, pronti a dare vita al “fronte del no“ allo stadio. "In primis non possiamo non considerare il danno ecologico che tutto ciò comporterebbe. E da parte di un primo cittadino che, durante la presentazione del Pgt, si è fregiato del basso impatto ambientale e di consumo di suolo previsto dal suo piano non ci aspettiamo una dichiarazione di questo genere. Tutto ciò unito soprattutto al dramma viabilistico che si verrebbe a consumare, a causa della compresenza del Forum di Assago e della strada statale che taglia tutto il Sud Milano, puntualmente bloccata nelle ore di punta". Inoltre, Andrea Bonazzi sottolinea come "nonostante il sindaco non tema “fronti del no“, il progetto è già stato contestato, a causa del suo impatto, anche all’interno del Consiglio comunale di Assago, per cui gli consigliamo di concentrarsi sul portare avanti i temi per i cittadini, piuttosto che focalizzarsi nel rilasciare dichiarazioni sul fanta-stadio".

I Cinque stelle chiedono un referendum per fare decidere ai cittadini se fare o meno lo stadio "cosi potranno essere i rozzanesi stessi a bocciare questo mero proclamo elettorale". Il “fanta stadio“ scalda il clima elettorale ormai da tempo ma, comunque vada, quell’area individuata è edificabile e destinata a residenziale e terziario.

Massimiliano Saggese