Rozzano, gli atleti della associazioni sportive ripuliscono la città: “Contro l’indifferenza di chi sporca”

Rozzano, 1 ottobre 2023 - Ogni canestro, ogni gol un obiettivo da ripulire. Grande partecipazione di giovani a Insieme per l’ambiente, una giornata green con le associazioni sportive. L’iniziativa promossa dall’Asd Basket Rozzano che e ha trovato la piena approvazione da parte della giunta comunale e dell’assemblea della Consulta dello sport. Il progetto prevedeva che ciascuna associazione dedicasse alla pulizia del territorio un tempo pari ai risultati ottenuti nel campionato e nelle gare della scorsa stagione sportiva.

Per il sindaco e assessore allo sport Gianni Ferretti: “Il rispetto per la natura e l’ambiente si impara da piccoli gesti quotidiani. Con questa iniziativa non solo vogliamo pulire Rozzano dai rifiuti ma anche dall’indifferenza di chi sporca pensando che la città sia di nessuno mentre invece è di tutti noi. Investire nell’educazione ambientale – continua il sindaco – significa orientare il cambiamento verso una società sostenibile vissuta da cittadini attivi e consapevoli ed è proprio questa la direzione verso cui vogliamo continuare a muoverci”.