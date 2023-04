Rozzano: armi e droga, scattano quattro arresti

Rozzano – Blitz anti droga al quartiere popolare. In manette tre uomini e una donna. I carabinieri della tenenza di Rozzano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre uomini e una giovane donna per il possesso di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

I militari hanno sequestrato inoltre 150 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 25 di marjuana, oltre a 5mila euro in contanti, considerati frutto dell'attività di spaccio.

Due uomini sono di origine straniera, il terzo arrestato è un giovane italiano del posto di 18 anni fermato insieme ad una ragazza di 23 anni. I due giovani sono stati arrestati in via Lillà dove sono stati trovati in possesso anche di oggetti atti ad offendere.

Armi proibite

Sono stati sequestrati una mazza da baseball, un pugnale, un coltello a serramanico, un taser, un tirapugni e un manganello tipo tonfa. I controlli dei carabinieri si sono svolti anche in via Mimose, via Magnolie, via Peonie, via Glicini, viale Lombardia, via Curiel e la piazza di Quinto Stampi.