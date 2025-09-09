Il monito

9 set 2025
MASSIMILIANO SAGGESE
Ruba il borsello a un anziano malato di Alzheimer: denunciato 15enne a Rozzano

Lo scippatore stato Identificato grazie alle telecamere di sorveglianza comunale: determinante l'intervento della polizia locale

Gli anziani sono tra le vittime preferite dai ladri

Rozzano, 9 settembre 2025 – È stato individuato e denunciato un quindicenne, di origine sudamericana, ritenuto responsabile di un grave episodio di scippo avvenuto nei giorni scorsi ai danni di un anziano di 83 anni affetto da Alzheimer.

L'agguato

Il fatto è accaduto in pieno giorno alla fermata del tram 15. Approfittando della condizione di fragilità della vittima, il ragazzo ha strappato con violenza il borsello che l'anziano portava con sé. L'83enne ha tentato di inseguirlo ma poi è caduto a terra poco dopo, venendo fortunatamente soccorso da alcuni passanti.

Indagini

Grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia locale e all'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, il responsabile è stato rapidamente identificato e denunciato a piede libero. Le indagini, concluse nel giro di poche ore, hanno consentito di raccogliere elementi decisivi per l'individuazione del giovane e per la restituzione del borsello.

L'accusa

Il quindicenne dovrà ora rispondere dell'accusa di furto con strappo pluriaggravato, tenuto conto sia della condizione di minorata difesa della vittima, sia delle specifiche aggravanti previste dalla Legge 104.

