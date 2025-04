Rospo smeraldino, arriva l’aiuto. Donati duemila litri d’acqua

Sos La Sorgiva, MM risponde. Metropolitana Milanese che gestisce il depuratore San Rocco ha donato ben 2000 litri di acqua depurata all’oasi naturalistica La Sorgiva per garantire il giusto livello d’acqua necessario alla crescita dei girini del rospo smeraldino specie protetta che si riproduce proprio in questo periodo nelle pozze spontanee dell’Oasi. "Anche se può sembrare strano infatti la pioggia, per quanto abbondante, non basta sempre a mantenere il livello ideale dell’acqua anzi a volte, le forti piogge non vengono nemmeno assorbite nel terreno - ha commentato Catia Acquaviva, responsabile dell’Oasi -. Estesa su una superficie di circa 6 ettari, La Sorgiva è un piccolo gioiello naturale che svolge un servizio ecosistemico prezioso nel restituire all’ambiente aria pulita attraverso l’assorbimento di anidride carbonica".

L’associazione Ape Natura, a cui il Comune ne ha affidato la gestione, organizza attività didattiche e visite guidate durante le quali è possibile osservare gli uccelli e la piccola fauna selvatica che trovano rifugio nell’area naturale protetta. "In questa stagione l’oasi è luogo privilegiato anche per le farfalle" - ha aggiunto Acquaviva -. "Un grande grazie da parte del Comune a Metropolitana Milanese, ai volontari di Ape Natura e a tutti coloro che si attivano per preservare il nostro ambiente" è il messagio inviato da parte del Comune. Mas.Sag.