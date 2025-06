L’italiano che allena gli iraniani del volley:: "Giocatori sgomenti, temono per i familiari"

"Sono giorni duri, molto duri. I miei giocatori sentono familiari e amici a casa. Sono increduli. Sgomenti. Alcuni hanno persone vicine ai luoghi più colpiti. Non possiamo fare nulla da qui. Ed è devastante quando qualcuno ti dice: “Forse non avremo un’altra occasione per parlare o vederci di nuovo“".

Loro in campo, i pallavolisti: attaccavano a rete. Il loro Paese, l’Iran, sotto le bombe di Israele. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno la Nazionale di volley iraniana stava sfidando gli Stati Uniti a Rio de Janeiro, match della Volleyball Nations League, quando è partita la nuova guerra in Medio Oriente. A fine incontro, la squadra guidata dall’italiano Roberto Piazza (nella foto), coach anche dell’Allianz Milano, si è sentita due volte sconfitta. Racconta il ct Piazza dal Brasile: "Sto consigliando ai miei giocatori di vedere come affrontano la situazione gli atleti ucraini. Sono un esempio per tutti. Tre anni di guerra, lontani da casa, eppure stanno onorando la patria con il loro volley".

La formazione di Piazza ha continuato a giocare la competizione a Rio. Ha affrontato prima la Slovenia e poi, ieri, proprio l’Ucraina. L’allenatore italiano da qualche mese ha accettato di guidare l’Iran firmando un accordo fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Dopo gli ultimi match, la squadra iraniana di volley non tornerà a Teheran ma si allenerà e giocherà in Serbia. "Il mondo della pallavolo è incredibile – racconta Piazza – Stiamo ricevendo un affetto enorme".

Giuliana Lorenzo