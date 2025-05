Rompe i finestrini di 5 auto per rubare durante la partita

Con un martello frangivetro rompeva i finestrini delle auto parcheggiate per poi rovistare negli abitacoli e arraffare oggetti. Pensava forse che, con la partita in corso a San Siro (Inter-Barcellona, martedì sera) nessuno si sarebbe accorto di lui. E invece poco dopo le 21 un cittadino ha dato l’allarme ad alcuni agenti di polizia locale impegnati nel servizio viabilità, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, che sono intervenuti subito tra le vie Novara e San Giusto, nel parcheggio a ridosso dell’ospedale San Carlo. Un uomo corrispondente alle descrizioni è stato avvistato poco dopo in via Pio II, intento a rompere un altro finestrino. Per l’uomo, italiano di 49 anni, pluripregiudicato per furto e ricettazione e più volte segnalato alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto. In totale ha danneggiato e razziato 5 auto.