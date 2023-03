Romano La Russa alla Sicurezza

Per alcune settimane è stato indicato come il nuovo vicepresidente della Giunta regionale, lui però ha sempre fatto presente che gli sarebbe piaciuto il ruolo di capodelegazione di FdI. E così è finita: Romano La Russa, fratello di Iganzio, è stato confermato con le deleghe a Sicurezza e Protezione civile e sarà, appunto, il riferimento del partito. "Sono il capodelegazione che è la cosa che conta di più in Giunta. La vicepresidenza è importantissima ma non ci tenevo. Siamo felici, è una Giunta più forte perché c’è più destra. Lavoreremo con la massima coesione".