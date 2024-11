Rolex rubato rivenduto online: il ricettatore smascherato da Lorenzo Ruzza, il re degli orologi su Tik Tok

Milano – Il Rolex acquistato per duemila euro. L'annuncio sui social per metterlo in vendita. La telefonata del legittimo proprietario per rivendicarne il possesso. E l'intervento per bloccare il presunto ricettatore.

La vicenda ruota attorno alla Bottega del Tempo, il negozio di via Battisti a Milano del re degli orologi su Tik Tok Lorenzo Ruzza, che ha consentito alle forze dell'ordine di intercettare l'uomo che gli aveva venduto un cronografo rubato.

Lorenzo Ruzza (foto dal sito web)

La compravendita del Rolex

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, martedì 5 novembre un cinquantanovenne spagnolo ha contattato Ruzza per proporgli l'acquisto di un Rolex per duemila euro. La trattativa è andata a buon fine, e poco dopo l'orologio è finito in vendita sui cliccatissimi canali social della Bottega del Tempo, che, secondo i dati pubblicati sul sito, fattura più di 20 milioni di euro all'anno. A un certo punto, però, Ruzza ha ricevuto la chiamata di un uomo, che ha spiegato che quel cronografo gli era stato rubato a metà ottobre. Così il proprietario ha chiamato i carabinieri della stazione a cui aveva presentato la denuncia, che gli hanno detto di recarsi in negozio per recuperare il Rolex.

L'intervento

Mercoledì pomeriggio, però, lo spagnolo si è ripresentato in via Battisti. Ruzza, con una scusa, ha chiamato il 112: dalla centrale operativa della Questura gli hanno detto di temporeggiare per attendere l'arrivo delle Volanti. Ai poliziotti, il cinquantanovenne ha raccontato di aver comprato il cronografo per 1.400 euro, aggiungendo di essere un collezionista. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione in cui lo spagnolo vive, ospite dell'anziano che accudisce: lì sono stati trovati orologi di scarso valore. A valle degli accertamenti, l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato indagato per ricettazione.

Il post di Ruzza sui social

“La morale della favola - ha commentato su Instagram - è che questo lavoro è molto complicato, molto difficile. Voi pensate che sia tutto rose e fiori. Non ti puoi permettere di abbassare la guardia, non ti puoi permettere leggerezze di nessun tipo. Qui gli zanza non sono graditi. Sarà anche per l’attenzione alta su orologi zanzati, ma ho chiamato la polizia e in cinque minuti di numero avevo qui due pattuglie”.