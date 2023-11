Quattro turisti rapinati in pochi minuti. Rubato dalla gang un Rolex da 9mila euro

Due rapine in via Di Tocqueville, traversa di corso Como, zona calda della movida, mercoledì in piena notte. Prese di mira in momenti diversi due coppie di amici e, nel bottino, c’è anche un Rolex da 9mila euro. La polizia è intervenuta alle 4.15 per soccorrere due uomini che avevano chiamato il 112 dicendo di essere stato rapinati: nello specifico, un tedesco e un turco di 29 e 28 anni che, dopo la richiesta di aiuto, sono stati raggiunti dagli agenti di una Volante del commissariato Città Studi e hanno raccontato di essere stati appena aggrediti da un gruppo di presunti nordafricani, i quali avevano rubato al ventottenne il cellulare e all’altro un telefono e il portafogli con 200 euro in contanti. Mentre gli agenti parlavano con loro, si sono avvicinati due inglesi di 47 e 42 anni, riferendo di essere stati rapinati anche loro, poco prima. Ad accerchiarli, stando al loro racconto era stato un gruppo di persone dalla descrizione apparentemente identica. Quindi non è escluso che i rapinatori siano gli stessi.

In questo caso, la banda aveva rubato al quarantaduenne un Rolex da 9mila euro, mentre all’amico 100 euro e 200 sterline in contanti. Nessuna delle quattro vittime ha chiesto il soccorso del 118. La polizia indaga ora sui due episodi, anche con l’aiuto delle telecamere della zona, per individuare gli autori dei colpi.

M.V.