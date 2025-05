Milano sperimenta la piattaforma per “dare i voti ai magistrati”. Come funziona

Milano, 2 maggio 2025 - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - spiega l'Ordine sul proprio sito internet -, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli Uffici Giudiziari".

In seguito alla recente riforma dell'ordinamento giudiziario, spiega l'Ordine degli Avvocati di Milano, è possibile inviare segnalazioni sia negative che positive riguardanti i magistrati, relative a situazioni che possano influire sulla loro professionalità. Queste segnalazioni devono fare riferimento a fatti concreti, come comportamenti che evidenziano una mancanza di indipendenza nella funzione giurisdizionale o di adeguatezza nella preparazione giuridica.

Dopo un'analisi approfondita da parte di una commissione consiliare, le segnalazioni ritenute significative e fondate - spiega ancora l'Ordine - verranno trasmesse ai capi degli uffici. Inoltre, potranno essere utilizzate dall'Ordine per esprimere pareri sulla professionalità dei magistrati per le nomine e le conferme degli incarichi direttivi. Tutti i dati personali inseriti nella piattaforma saranno trattati in conformità con le normative vigenti sulla privacy, garantendo correttezza, liceità e trasparenza.