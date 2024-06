Assaltano una turista in Foro Buonaparte e le strappano il Rolex da 30mila euro: caccia agli scippatori

MILANO – Il blitz in Foro Buonaparte, a due passi dal Castello Sforzesco. La turista aggredita per rubarle l'orologio. Tre in fuga con un Rolex da 30mila euro. La protagonista della disavventura è una ventinovenne cinese, che per fortuna non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Sul caso sta indagando la polizia

Il raid per l'orologio

Stando alle prime informazioni, l'assalto è andato in scena alle 16.30 di venerdì 21 luglio. La donna ha raccontato agli agenti della Volante del commissariato Centro di essere stata aggredita alle spalle da tre sconosciuti: uno le ha afferrato il braccio sinistro e le ha strappato il Rolex modello Yacht Master del valore di 30mila euro. Gli accertamenti investigativi si concentreranno sull'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del blitz. Da capire se i tre fossero a piedi o se siano scappati su auto o scooter.