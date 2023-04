Milano, due Rolex rubati in poche ore tra San Siro e Lambrate: 21 mila euro di bottino

Altri due Rolex rubati sulle strade di Milano in poche ore, ad allungare una serie che dal 2022 in avanti ha fatto segnare una vera e propria escalation di casi. Un fenomeno che ormai non è più da tempo ad esclusivo appannaggio delle bande di trasfertisti campani, ma che coinvolge anche gruppi di franco-algerini, nordafricani sia maggiorenni che minorenni e non solo.

Una donna a San Siro

Il primo episodio è andato in scena alle 13 di ieri in via Ippodromo, a due passi dallo stadio di San Siro: un ottantaquattrenne italiano ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato da una donna dopo aver parcheggiato la sua auto vicino casa. Approfittando di un attimo di distrazione, la sconosciuta le ha sfilato dal polso un Submariner del valore di circa 15mila euro, per poi salire a bordo di un'auto guidata da un complice e sparire nel nulla.

Due uomini a Lambrate

Alle 19.30 è toccato a un cinquantenne italiano, aggredito in piazza Gobetti a Lambrate da due uomini, descritti come presumibilmente di origine nordafricana, che gli hanno portato via un Rolex Omega da 6mila euro. Anche in questo caso, sono intervenuti sul posto gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura per raccogliere la denuncia del derubato e avviare le indagini.