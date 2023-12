Rapinato del Rolex a Rozzano. Il racconto dell’imprenditore

Rozzano, 13 dicembre 2023 – Attimi di paura a Rozzano, dove un imprenditore di 39 anni, Alessandro Marro, attivo nel campo della ristorazione, è stato rapinato del Rolex, a pochi metri da casa, da tre uomini incappucciati. Dopo averlo preso a pugni e strattonato, i banditi gli hanno sfilato dal polso l’orologio e si sono dati alla fuga. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il fatto risale alle 22.40 di lunedì. “Ero appena rientrato a Rozzano, dove abito, dopo aver lasciato uno dei ristoranti dei quali sono proprietario, ad Assago – racconta il malcapitato -. Ho parcheggiato l’auto sotto casa e, uscito dall’abitacolo, sono stato affiancato da una Panda azzurra, dalla quale sono scese tre persone incappucciate e vestite di nero. D’istinto, ho cercato di scappare, mentre i tre m’inseguivano intimandomi di consegnare l’orologio”. Raggiunto, Marro è stato colpito e costretto a piegarsi alla volontà degli aggressori.

Nel bottino sono finiti anche 200 euro e il cellulare della vittima, “che per fortuna sono riuscito a recuperare perché i banditi se ne sono poi liberati gettandolo a terra durante la fuga, a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione”. “Resto convinto che si sia trattato di un colpo programmato – prosegue il 39enne -: dopo avermi seguito nel tragitto verso a casa, i rapinatori hanno aspettato il momento più propizio per entrare in azione”.

Ora sono in corso le verifiche per cercare di dare un volto ai responsabili dell’agguato: le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potranno forse aiutare a ricostruire le mosse e la traiettoria di fuga del terzetto. “Ho temuto che i malviventi fossero armati e la situazione potesse degenerare”, conclude la vittima, che auspica un potenziamento dei controlli anche a scopo di prevenzione.

Il Rolex si conferma tra gli oggetti di valore più facilmente rivendibili sui circuiti del mercato nero, perciò molto appetibile per i ladri.