Rogoredo, fucile a canne mozze trovato nella zona spaccio: due arresti

Milano, 8 aprile 2023 - Due arresti e il sequestro di un fucile a canne mozze artigianale. E’ il bilancio di un controllo dei poliziotti della volante del commissariato Mecenate, nel parco all'interno di via Orwell. L’arma, utilizzata con ogni probabilità per il controllo della zona da parte di spacciatori, era armata e pronta all’uso. Il ritrovamento, come i successivi arresti, si sono verificati in esito a un servizio di controllo del territorio, scattato verso le 9.30 nel parco e in particolare sotto il "ponte spezzato".

Al momento della verifica in banca dati sui due uomini, gli agenti hanno scoperto che erano entrambi ricercati. Sul primo, un marocchino di 37 anni, pendeva un ripristino della custodia cautelare in carcere per rapina, mentre sull'altro, un algerino di 42 anni, c'era un ordine esecuzione pena di un anno e 5 mesi per spaccio. I due, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati quindi portati nel carcere di San Vittore.

"L'intervento - spiega la questura - si colloca come ultimo di numerosi arresti effettuati dagli agenti del commissariato Mecenate negli ultimi mesi nel sedime ferroviario tra la stazione di Rogoredo e quella di San Donato Milanese, anche in concomitanza con i lavori di sfalcio e bonifica eseguiti nell'area".