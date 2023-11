Rogo nello stabile Aler: inquilini evacuati e cinque intossicati

L’incendio si è sviluppato al primo piano della palazzina Aler di via Preneste 8, all’interno di un appartamento che affaccia su via Paravia. La fiammata è arrivata fino al secondo piano, spaventando sia i residenti che vivono nello stabile popolare in zona San Siro sia gli abitanti degli edifici vicini, che si sono riversati in strada per capire cosa stesse succedendo. Il rogo, che ha pesantemente danneggiato l’alloggio coinvolto, è divampato nel tardo pomeriggio di ieri: le chiamate al 112 hanno generato l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati nel giro di pochi minuti con diversi mezzi e venticinque uomini. Sul posto anche i poliziotti delle Volanti, gli agenti della polizia locale e la Protezione civile.

Una cinquantina in totale le persone evacuate per consentire ai pompieri di completare le operazioni di spegnimento e per effettuare le verifiche strutturali del caso; una decina di queste ha richiesto l’assistenza dei sanitari di Areu per lievi sintomi da intossicazione da fumo. Alla fine, in quattro sono stati trasportati in codice verde in pronto soccorso, mentre una quinta persona è stata accompagnata in codice giallo; in ogni caso, nessuno dei residenti assistiti ha riportato ferite, ustioni o conseguenze gravi. A intervento concluso, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio.