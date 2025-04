Rocca Brivio. Pranzo al sacco poi la visita

Con un pic nic all’aria aperta ripartono le iniziative primaverili ed estive di Rocca Brivio, la villa seicentesca incastonata nel Parco agricolo Sud Milano. Appuntamento, con ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione, domenica a partire dalle 11: bastano un plaid e il pranzo al sacco per prendere posto nel verde della Rocca e godersi così una giornata all’insegna del relax, della natura e della condivisione. I gruppi di almeno 10 persone avranno la possibilità di visitare l’antico edificio, con tutte le sue suggestioni e particolarità. Alle 15.30 è in programma uno spettacolo di magia per bambini; l’intrattenimento proseguirà alle 17.45 con la musica dei Policrome Khoros. Organizzato dall’associazione Roccabrivio insieme al Punto parco e ai Comuni di San Donato, San Giuliano e Melegnano, il pic nic del 4 maggio farà da apripista alla stagione delle iniziative culturali e di aggregazione della Rocca.

Il 9 maggio, alle 17.30, l’antico maniero ospiterà un convegno sulla battaglia dei Giganti, mentre il 10 e 11 maggio, nonché il fine settimana successivo, sarà la volta della mostra "Guardare il silenzio", a cura del Laboratorio di fotografia e cultura. Si prosegue il 24 e 25 maggio con "I colori delle emozioni": in esposizione le opere tessili del gruppo "Donne patchwork". Il 7 giugno, l’iniziativa "Fluids" consentirà agli artisti emergenti di presentare i loro lavori: pitture, stampe in 3D, video e altre creazioni ancora. Col primo concerto in agenda il 20 maggio, confermata la rassegna musicale "Note d’estate", ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario della Rocca. Obiettivo degli eventi è proporre la villa seicentesca come un luogo d’incontro e approfondimento culturale.Alessandra Zanardi