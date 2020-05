Milano, 18 maggio 2020 - Il marchio Roberto Cavalli, che ha fatto la storia di una certa eleganza aggressiva e animalier, torna a Milano. Si potrebbe dire torna a casa, considerando che l’azienda (di origine toscana) si era trasferita solo due anni fa a Sesto Fiorentino, lasciando il Quadrilatero. Una scelta che non aveva pagato allora, con la vecchia società di investimento, e non condivisa nemmeno dalla nuova proprietà: il miliardario di Dubai Hussain Sajwan, amico di Trump, che ha concluso l’affare lo scorso 28 novembre, mettendo sul piatto 160 milioni di euro per rilanciare il marchio un po’ appannato.

Prima passo, ritrasferire l’azienda da Sesto Fiorentino, riportandola a Milano, considerata nel mondo la città della moda. Non ancora concluse le trattive per la nuova sede del quartier generale che saranno in un palazzo extralusso del Quadrilatero. Ai 170 dipendenti in Toscana è stata data la possibilità di un trasferimento a Milano, "non senza battaglie - spiega Simona Lupaccini di FilctemCgil - ma il magnate, che ha in mente un posizionamento sul segmento Luxury, sulla scelta della città in cui investire è stato ed è irremovibile". Ci saranno investimenti tecnologici, soprattutto per lo sviluppo di piattaforme di marketing digitale e di e-commerce. "Milano - ha dichiarato Sajwan sui giornali di settore - resta la città più internazionale d’Italia, quella in cui si fanno gli affari. Chi arriva dal mondo e vuole il lusso le cerca in via Montenapoleone".

L’emergenza Covid ha avuto un ruolo visto che – secondo quanto spiega l’azienda in una nota – la pandemia ha accelerato il trend di trasformazione digitale con conseguenze sul modello di business e sull’organizzazione del lavoro". Questo comporta "la necessità di spostare l’asse vicino alle società che erogano servizi digitali e che sono concentrate nell’area milanese", sostiene la maison.