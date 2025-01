La storica libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II è chiusa per restyling. Le porte d’ingresso sono chiuse da grandi pannelli viola in cui si legge: "La libreria è in fase di rinnovo. Mondadori Duomo ti aspetta a pochi passi da qui". Più precisamente in un maxi-spazio nei portici meridionali di Piazza del Duomo.